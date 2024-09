Bonmati del Barcellona in corsa per conservare il Pallone d’Oro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La stella dele della Spagna Aitanaè in lizza perilFemminile dopo aver vissuto un’altra brillante stagione nel 2023-24.è stato incoronato miglior giocatore del mondo dopo aver aiutato la Spagna a vincere la Coppa del Mondo per la prima volta nel 2023, succedendo alla compagna di squadra Alexia Putellas, che ha vinto il premio nel 2021 e nel 2022. Il centrocampista creativo potrebbe seguire le orme di Putellas e diventare un due volte vincitore dopo aver aiutato ila vincere la Liga F e la Champions League nel 2023-24, la terza volta negli ultimi quattro anni.