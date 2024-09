Bologna rissa tra giovani 17enne muore accoltellato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un ragazzo di 17 anni è morto, a, a seguito di un’aggressione in via Piave. Ieri sera, a, un giovane di 17 anni ha perso la vita in seguito a un’aggressione avvenuta in via Piave, che ha coinvolto diverse persone. L’accaduto è stato confermato dalla questura, intervenendo sul posto con le pattuglie dopo una segnalazione. Secondo le ricostruzioni, durante una lite tra alcuni ragazzi, uno di loro avrebbe tirato fuori un coltello, ferendo due coetanei. Uno dei due, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’altro giovane ferito è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le indagini della polizia hanno portato al fermo di un minorenne, la cui posizione è ora sotto esame da parte dell’Autorità giudiziaria.