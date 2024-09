Biglietti Cagliari-Napoli prezzo e dove acquistarli | tutte le info sul settore ospiti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024)lermazioni e ildeiper ildi: ecco. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ilscenderà in campo e avrà la delicata trasferta acontro i rossoblu. Non sarà una partita comune, poiché le due formazioni sono da anni al centro di uno scontro tra tifoserie che di certo non si amano. Gli azzurri di mister Conte andranno in Sardegna domenica 15 settembre per il match in programma alle ore 18:00 allo stadio Unipol Domus di. Si tratta di una gara che presenterà delle insidie. Innanzitutto ambientali. Ildovrà vedersela con un impianto che con ogni probabilità sarà pieno e spingerà la propria squadra verso i tre punti. Poi l’allenatore del club partenopeo dovrà tener conto dei rientri dagli impegni all’estero dei suoi calciatori, che saranno certamente più affaticati.