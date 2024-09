Basta ordinanze di custodia cautelare sui giornali | il governo vara la stretta L’Fnsi sul piede di guerra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) D’ora in avanti sarà vietato pubblicare il testo delledifino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Ieri, mercoledì 4 settembre, il consiglio dei ministri ha infatti approvato il testo del decreto legislativo che modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale. Si tratta di quellasulla possibilità per gli organi di stampa di diffondere informazioni attinenti a processi in corso, ribattezzata da mesi da alcune forze di opposizione e alcuni quotidiani «norma bavaglio». Il decreto legislativo toglie ai mezzi di informazione anche la possibilità di pubblicare parti delle intercettazioni, come consentiva invece nel 2017 la legge sulle intercettazioni firmata dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando.