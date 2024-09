Barbarossa 2024 a Medicina | programma e novità della rievocazione storica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Bologna), 5 settembre- Federico I di Svevia “il” torna ad animare le strade di, in provincia di Bologna, da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Il grande imperatore tornerà a risiedere nel castello dicome nel 1155: durante il fine settimana il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: la “Caursa dal dog e tri”, il PalioSerpe, la Cena Imperiale e il grande Corteo Imperiale. Ilcompleto al sitomanifestazione. Leggi anche: Le sagre di settembre in provincia di Bologna I visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori e sapori, arte e mestieri antichi, magie e colori, giochi e musica.