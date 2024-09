Bandecchi show a Terni Lite social con un cittadino i due si danno appuntamento e il sindaco gli sputa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – IlStefano, davanti al Palazzo comunale,per due volte l'acqua di una bottiglietta ad un contestatore con il quale si era “beccato” su Instagram. Dopo attimi concitati, i due si allontanano a braccetto in quella che sembra una pace ritrovata. E’ lo stesso primoa pubblicare lo scambioche fa da antefatto. E’ successo oggi pomeriggio a. Poco prima,aveva pubblicato lo scambio di messaggi con il contestatore: «Allora va bene, ci vediamo alle 17 sotto Palazzo Spada, portero un asciugamanetto per i suoi sputi (con faccine da risata ndr)», aveva scritto quest’ultimo. La risposta di: «Lei chiede io sputo». Contestatore: «Eh no. Lei promette. Io non chiedo. Voglio vedere quanto dopo aver toccato il fondo vuole anche scavare. Guardi che io vengo. Veda di non passare da codardo eh».