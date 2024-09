Astro Bot è un capolavoro per la stampa specializzata | i voti sono stellari

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024) In questi minuti è scaduto l’embargo per le recensioni diBot, nuovo gioco di Team Asobi che ha ricevuto dalladeisemplicementeche elevano l’esclusiva PS5 adel genere platform. Dando un’occhiata a Metacritic scopriamo cheBot presenta al momento della stesura di questo articolo un Metascore (la media voto) di ben 94, frutto di 99 recensioni registrate sul noto aggregatore didella. Leggiamo qui di seguito alcuni deiassegnati dallaalla nuova esclusiva PS5: Game-eXperience – 9 GGRecon – 10/10 Push Square – 10/10 CGMagazine – 10/10 ComicBook – 10/10 Gameliner – 10/10 Dot eSports – 10/10 GameSpew – 10/10 GamesHub – 10/10 God is a Geek – 10/10 PlayStation Universe – 10/10 Shacknews – 10/10 TheGamer – 10/10 Twinfinite – 10/10 VGC – 10/10 COGconnected – 9.