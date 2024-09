Annalisa il concerto evento Tutti in Arena stasera su Canale 5 | scaletta canzoni ed ospiti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ci siamo: ildiall’di Verona arriva in prima serata su5. Dopo il grandissimo successo del singolo “Storie Brevi” con Tananai, la cantante di Sinceramente approda in prima serata con il suo show “in”.insu5:ed anticipazioni Giovedì 5 settembre 2024 dalle ore 21.39 va in onda in esclusiva e in prime-time su5 “in”, ile primo live che la cantante ha tenuto lo scorso 14 maggio in unadi Verona completamente sold-out. Sulla scia dei successi di “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente”, la cantante donna che ha venduto più dischi nell’ultimo anno ha realizzato il sogno di una vita: cantare all’di Verona.