Alla Mostra del cinema di Venezia Iddu dentro i pizzini di Matteo Messina Denaro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cade la pioggia sul Lido, a salutare gli ultimi giorni dideldi2024, dopo una sequela di sole incontrastato. E sotto un cielo livido ecco che arrivadi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, il film sulla lunga latitanza di. Proprio a poche ore dmorte della mamma del boss.chiude il quintetto di film italiani in corsa per il Leone d’oro.seconda proiezione per la stampa in Sala Grande, è stato accolto da un applauso contenuto. Noi non eravamo tra quelli che battevano le mani. La storia vera dietro a, boss di Cosa Nostra catturato nel gennaio del 2023 in una clinica privata, morto da lì a pochi mesi per un tumore, è interpretato da Elio Germano, che si mette addosso l’accento siciliano.