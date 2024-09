Affitti brevi scatta l’obbligo del Cin ma migliaia di strutture sono senza | le multe

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) Soltanto una struttura su sette ha completato la richiesta del Cin, il Codice identificativo nazionale in vigore dall’1 settembre per contrastare l’evasione fiscale tra glie rendere più trasparente il settore ricettivo. Lo rivela la piattaforma ‘Bed-and-Breakfast.it’ che ha calcolato il numero di B&B e altri immobili destinati al turismo ad oggi registrati nella Banca dati nazionale voluta dalla ministra Daniela Santanchè, per contrastare il fenomeno dei soggiorni illegali sui contratti di locazione inferiori ai 30 giorni, finora esenti daldi registrazione.