WWE TNA | A Stamford tutti pazzi per i Rascalz grossi piani in arrivo?

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Negli ultimi mesi, il crossover tra WWE e TNA sta attirando gli occhi disulle loro programmazioni. Il prolifico scambio di talenti sta facendo vivere ai fan un momento davvero bello di wrestling, guardando i talenti di compagnie diverse interagire tra loro. PiùperSicuramente, una delle faide più apprezzate è quella che coinvolge Wes Lee, Zachary Wentz e Trey Miguel, i. Sean Ross Sapp di Fightful Select ha riferito che i fan dovrebbero aspettarsi “altri crossover TNA-NXT, e che idovrebbero far parte deiper i prossimi due mesi”. È stato detto che “i funzionari di NXT sono stati incredibilmente soddisfatti delle performance e dell’atteggiamento di Wentz da quando è tornato nel brand dopo essere stato licenziato in precedenza”. Sicuramente i più over, insieme a Joe Hendry.