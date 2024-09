WWE | Dave Meltzer discute i futuri piani per Cm Punk…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Allo scorso Bash in Berlin, Cm Punk, ha ottenuto la sua prima vittoria in compagnia dopo 10 anni e, nella scorsa puntata di Raw, aveva lasciato intendere di aver concluso le sue faccende con Drew Mc Intyre. Come prevedibile, lo stesso non si poteva dire dello scozzese; sconfitto e ridimensionato dopo il risultato netto in terra tedesca. Con un brutale assalto a Raw, Drew ha spostato nuovamente l’attenzione su di sé, un’attenzione che Punk aveva direzionato già a Gunther ed il suo titolo mondiale. I semi per un potenziale scontro titolato sono dunque stati piantati e, intervistato a “Wrestling Observer Radio” ha confermato che un push in favore della star di Chicago verso un match titolato sembrerebbe essere in programma. “Ovviamente affronterà Gunther per il titolo, certamente non subito.