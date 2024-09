VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo della diciassettesima tappa | Groves fa suo lo sprint a Santander

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Larappresentava l’ultima occasione per i velocisti con. Vista l’assenza del ritirato Wout Van Aert, il favorito principale era Kadene l’australiano non si è lasciato sfuggire l’opportunità, conquistando la sua terza vittoria in questa edizionecorsa spagnola. Dopo pochi chilometri è partita via la fuga con quattro atleti: Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis) e Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). Il gruppo ha gestito la situazione, senza concedere troppo margine ai fuggitivi, con le squadre dei velocisti, soprattutto l’Alpecin-Deceuninck, che hanno tenuto una buona velocità e ritmo per tutta la giornata nonostante la pioggia.