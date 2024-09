US Open 2024 Jannik Sinner si è allenato regolarmente | nessun problema all’anca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non ci sono preoccupazioni. Alle 17.00 di New York di ieri,ha svolto la sua consueta seduta di allenamento in vista dell’attesa sfida dei quarti di finale degli UScontro Daniil Medvedev. Un confronto tanto atteso e complicato per l’altoatesino (n.1 del mondo), tenuto conto delle qualità del russo e dello storico nello Slam statunitense. Tuttavia, il clima è molto sereno e rilassato, stando a quanto riportano i colleghi di Sky Sport presenti in loco. Un training, inoltre, che ha confermato quanto anche fisicamente non ci siano problemi legati. Nel terzo set degli ottavi di finale contro Tommy Paul,aveva subìto una sorta di compressione, ma non nella zona infortunata dei mesi scorsi.