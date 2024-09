Stefano De Martino e quel feeling con la concorrente del Veneto | Affari Tuoi tutto torna?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Promette bene la nuova stagione dicon l'attesa novità diDealla conduzione. Come ricordava sempre Maurizio Costanzo, una rondine non fa primavera. Ma intanto il conduttore di Torre Annunziata all'esordio porta a casa il 25% share con oltre 4.4 milioni di spettatori battendo “a distanza” Amadeus che l'anno scorso alla prima puntata aveva fatto 4 punti di share in meno. L'impianto del format non è stato modificato e, come anticipato dallo stesso Delunedì sera al Tg1, si punta sopratsull'interazione con i concorrenti, col pubblico in studio ma anche con lo spietato “Dottore” che interviene come sempre al telefono.