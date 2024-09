Sport in tv mercoledì 4 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,2024. Riflettori puntati sul tennis, con l’ultimo slam stagionale, lo US Open, che entra nel vivo con i quarti di finale sia al maschile che al femminile, e vedrà in scena la sfida tra Sinner e Medvedev. Ampio spazio poi alle Paralimpiadi di Parigi 2024, con l’Italia che sta ben figurando e continua a vincere medaglie in numerose discipline. Riflettori puntati anche sul ciclismo, con l’ultima settimana della Vuelta a Espana 2024, e sulla vela, con la Louis Vuitton Cup. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tvdigliFace.