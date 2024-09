Serve un ecografo Via alla gara di solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’obiettivo è ambizioso: acquistare un costosoper consentire screening e diagnosi sempre più precoci per le pazienti ginecologiche tumorali seguite dstruttura complessa di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico. Questa è la nuova sfida che Modena Commerciale Aiutiamoci si è posta e che ieri ha lanciato presentando in una conferenza stampa il progetto Eva in tandem con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. I sostenitori e i volontari Modena Commerciale Aiutiamoci, grazieregia di Sheila Chiusolo, da sempre attivi per sostenere la sanità ospedaliera della città, hanno attivato una raccolta di premi, oggetti buoni che andranno ad alimentare una lotteria benefica di raccolta fondi da bandire nell’ambito di una serata di gala in programma sabato 30 novembre presso il salone dei ricevimenti della Florim Gallery di Fiorano.