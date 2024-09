Serie A 2024 2025 anticipi e posticipi dalla quinta alla tredicesima giornata | programma orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La LegaA ha diramato gli, e pertanto lazione completa, per quanto riguarda le giornate di. Conosciamo dunque ora la suddivisione televisiva tra Dazn, che trasmette tutte e dieci le partite di ciascun turno, e Sky che ne manderà in onda tre per ogni, e inoltre sono noti tutti glie le rispettive date degli incontri, ricordando che la quartaè già stata ufficializzata in anticipo rispetto al previsto e che si è ormai tornati aglicanonici con partite anche al pomeriggio e all’ora di pranzo. Di seguito ecco dunque lazione delle giornatedel nostro campionato. LE DATE E GLIDELLE GIORNATEIN AGGIORNAMENTOVenerdì 20 settembre ore 18.30 Cagliari-Empoli ore 20.