Raffica di furti in città | auto bici e furgoni nel mirino dei malviventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pontedera (Pisa), 4 settembre 2024 –clette. Nelle ultime ore Pontedera è stata teatro didi ogni tipo di veicolo. C’è chi denuncia alle forze dell’ordine e chi si affida ai social nella speranza di poter ritrovare il proprio veicolo rubato e poi chi si muove in entrambe le direzioni. Nella notte tra lunedì e ieri un’è stata rubata e subito ritrovata grazie all’efficace pronto intervento delle forze dell’ordine che sono state ringraziate pubblicamente per il loro tempestivo intervento. “A te che alle una di stanotte hai rubato la macchina al mio compagno che era a lavoro ti dico che ti è andata male – scrive la donna sui social in merito al furto d’– Pensavi, tanto è vecchia non la rivedrà più, invece grazie a il comando di Pontedera dei carabinieri e all’assicurazione, la macchina è stata ritrovata dopo un ora”.