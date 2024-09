Per i soli libri di testo di mio figlio 362 euro Poi zaino quaderni e dizionari Ben tornati a scuola!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ci sono due cose che, nelladei miei figli, sento mancare rispetto a quando aandavo io. La prima è la gioia, e a volte anche l’ansia, di comunicare ai genitori i voti presi. Quella sensazione di agitazione per dover dire a mamma e papà che il compito di greco era andato proprio male, o l’orgoglio per gridargli con felicità che eravamoa casa con un 8 a latino. Poco alla volta, quasi senza che ce ne rendessimo conto, in quel modo diventavamo grandi, imparavamo a prenderci le nostre responsabilità e anche, ammettiamolo, a gestire i tempi, magari comunicando sì il brutto voto, ma dopo che eravamo comunque andati alla festa cui tenevamo tanto. Ecco, tutto questo è stato ucciso dal registro elettronico su cui tanto ho già detto e scritto, ma sul cui eccessivo utilizzo mai abbastanza sarà pronunciato.