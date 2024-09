Osimhen al Galatasaray spunta un obbligo per il Napoli | il retroscena sul contratto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024)si è trasferito al, maunper ilpresente nel: tutti i dettagli L’affare si è finalmente concluso: Victorsarà un nuovo calciatore del. L’attaccante nigeriano ha lasciato in prestito ildopo 4 anni e uno storico Scudetto e ora si appresta ad una nuova esperienza. L’accoglienza in Turchia è stata pazzesca e lo stesso giocatore si è detto entusiasta dell’amore che la gente gli ha riversato sin dalle primissime ore nel paese. “E’ una delle migliori tifoserie al mondo, è una bellissima sensazione essere qui e quella delè una delle migliori tifoserie al mondo”. Queste alcune delle primissime dichiarazioni dell’ex numero 9 del, pronto a far infiammare i sostenitori turchi insieme a quel Dries Mertens che ha condiviso con lui lo spogliatoio fino all’estate di 2 anni.