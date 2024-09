Ondata di maltempo in Emilia Romagna | scatta l’allerta arancione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bologna, 4 settembre 2024 - Il caldo ha le ore contate in, così come in altre regioni del centro-nord della penisola: la prima intensa perturbazione è attesa per domani, giovedì 5 settembre. Sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, con possibili grandinate e vento forte. Tanto che la protezione civile ha emesso una allerta meteodalla mezzanotte e valida per tutta la giornata di giovedì. I temporali sono più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, con associate precipitazioni che possono generare localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Estate 2024 in: la seconda più calda degli ultimi 100 anni.