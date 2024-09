Napoli rinnovo di Kvaratskhelia | ecco il piano Il ' ruolo' di Osimhen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – La fine a sorpresa della lunga telenovela legata al destino di Victorha di colpo spostato il mirino in casasulle altre criticità più o meno spiccate da risolvere. Con il mercato chiuso in entrata e probabilmente anche in uscita, al netto di qualche esubero (anche di lusso) ancora rimasto in rosa, la priorità ora diventa sistemare i fronti interni che, in un futuro più o meno a lungo termini, potrebbero provocare qualche problema: nulla più di uncon adeguamento dell'ingaggio può spegnere sul nascere qualsiasi 'mal di pancia' inedito o pregresso e latente ma comunque da monitorare in vista delle prossime sessioni. Certo, proprio quanto accaduto intorno aobbligherà il quartier generale di Castel Volturno a tante riflessioni prima di dilatare troppo i cordoni della borsa o, al contrario, alzare un muro.