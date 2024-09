MotoGP Bagnaia sul GP San Marino | Felice di correre a Misano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Peccoha parlato a pochi giorni dall’appuntamento dicon il Gran Premio di San. “Sono davverodiquesto fine settimana. Il Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini è sempre un evento emozionante: correrò a pochi chilometri da casa e ci saranno sicuramente tantissimi appassionati a sostenerci. Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato, sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100% ma sto lavorando sodo per potersenza fastidi“. Si è detto pronto anche il suo compagno del team Ducati Lenovo, Enea Bastianini: “L’anno scorso ero stato costretto a saltare il Gran Premio a causa dell’infortunio; quindi, sono contento di poter scendere finalmente in pista a