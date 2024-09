Medico asporta l’organo sbagliato | muore 70enne Le parole della moglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un errore inaccettabile ha causato la morte di uomo di 70 anni. A perdere la vita è stato William Bryan, proveniente dall’Alabama: l’erroreè stato svelato dalla, Beverly Brian, con la quale è stato sposato per 33 anni. La coppia si trovava in una casa in Florida, quando l’uomo ha cominciato ad accusare un forte dolore al fianco, in seguito al quale si è recato in ospedale. I medici hanno individuato il problema e l’operazione avrebbe previsto l’zionemilza. L’intervento chirurgico, però, non è andato secondo manuale: i medici non hanno rimosso la milza, bensì il fegato. Un errore risultato fatale per ilche a causa di alcuni effetti collaterali dopo l’operazione, ha perso la vita.