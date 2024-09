Martina De Ioannon chi è la nuova tronista di Uomini e Donne e volto di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dail passo è breve. Dopo aver messo alla prova il suo amore per Raul Dumitras nel reality show condotto da Filippo Bisciglia,Deè stata scelta da Maria De Filippi comedel suo dating show di successo. Mollato l’ex fidanzato e chiuso il breve flirt con il tentatore Carlo Mariniè ora alla ricerca del grande amore, quello dei brividi intensi ma allo stesso tempo in grado di rispettare il suo desiderio di libertà. Chi èDe, daDeè nata a Roma nel 1998 ed è cresciuta nella Capitale. Qui la sua famiglia gestisce Ristorante Da Dante, situato nei pressi degli studi Rai e molto frequentato da personaggi famosi. Cantanti, conduttori, calciatori, molti Vip passano dal locale romano, come è possibile notare sui profili social dell’attività.