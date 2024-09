Mangiare mais senza nome a Città del Messico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il ristorante non è più sufficiente e c’è chi lo aveva capito decine di anni fa. Nella maggior parte dei casi si chiamano progetti, talvolta laboratori. Il nuovo orizzonte della ristorazione messicana parte dalla tavola e dal servizio di un piatto, per espandersi a un ambito valoriale e di contesto estremamente più ampio. Come è giusto che sia, anche questa tradizione ha delle figure Caronte, che hanno anticipato i movimenti e le tendenze odierne trasmettendo un punto di vista diverso sulla cucina del Paese. Chef come Enrique Olvera, Gabriela Camara, Jorge Vallejo, Eduardo Garcia, Elena Reygadas sono figure chiave di riferimento per un movimento nato come una presa di coscienza e un’emancipazione stessa dell’alta cucina (se ha ancora senso chiamarla così) verso il mondo esterno. Insi mangia a tutte le ore e dovunque.