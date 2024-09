Lo Monaco – Il Napoli se la può giocare con l’Inter

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) PIETRO LOA RADIO MARTE: “CESSIONE OSIMEHN EXTREMA RATIO. ILHA PRESO UN BELVA A CENTROCAMPO”“Cessione Osimhen in Turchia? Il prestito va benissimo, risparmiare per un anno ci sta, ma la lungimiranza – ha detto il dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di ForzaSempre- c’è stata l’ ottenere un prolungamento di contratto di un’ulteriore stagione per prendere tempo in vista di una futura cessione. E’ stata una extrema ratio. Ben vengano le società che mostrano i muscoli, come il caso in questione, però la gestione generale non è stata delle migliori. Che voto do al mercato in entrata? Con un altro difensore di spessore, un bell’8.5; senza, invece, 8?. Loha poi aggiunto: “Ilse la puòcon? Assolutamente sì.