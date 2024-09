L’insediamento di Lucchesi | Un porto aperto a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La prima riunione è stata cl personale, "Un incontro tecnico, per comprendere la conduzione dell’organismo, ascoltare i dipendenti, capire se nell’organizzazione c’è qualcosa da migliorare"; la prima telefonata invecel’ha fatta al sindaco Giorgio Del Ghingaro, "perché ho massimo rispetto per le istituzioni. E presto contatterò anche gli altri sindaci, diSanto Stefano, del Giglio e di Marina di Campo". Così, la prima giornata da segretario dell’Autorità Portuale, per Massimo, è volata via in un attimo. Primo giorno da segretario, qual è l’emozione? "L’emozione che si prova a ricucire il presente con il passato. Prima degli studi ad ingegneria ho frequentato il nautico “Artiglio“, perché da ragazzo immaginavo di inseguire questo orizzonte. Provengo da una famiglia di naviganti.