La Nutella vegana non ha nulla da invidiare alla vera Nutella Ecco l' assaggio del Gambero Rosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il vero nome èPlant Based, ovvero a base vegetale, ma ormai tutti la chiamano. La novità era stata annunciata da tempo, in quest'ultime settimane l'attesa ha creato una grande aspettativa tra i consumatori che hanno iniziato a cercarla tra gli scaffali dei supermercati anche prima dell'uscita. Domenica 1° settembre, poco prima della messa in commercio, i nuovi barattoli si potevano trovare a Napoli dopo che un importante carico, destinatoFrancia, è stato preso d'assalto e rubato. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i barattoli sono stati venduti a 2,60 euro l'uno rispetto ai 4,49 euro previsti dal produttore. Il 3 settembre, in occasione della presentazionestampa, è iniziata la vendita anche presso la grande distribuzione, avvenuta parallelamente in Francia e Belgio, mentre dal prossimo anno sarà disponibile per gli altri paesi europei.