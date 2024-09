La dolce foto di Rania di Giordania con la nipotina Iman nel giorno del suo compleanno

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La reginadiè da poco diventata nonna per la prima volta, visto che il figlio maggiore, il principe ereditario Hussein, e la moglie Rajwa Al Saif, hanno messo al mondo una bambina,, i primi giorni di agosto. Così, la regina giordana ha festeggiato il primoda nonna, e il figlio primogenito ha voluto fare dei bellissimi auguri alla madre per i suoi 54 anni, pubblicando sul proprio account Instagram ufficiale unain cuidistringe tra le braccia la. “Hai instillato in noi tutto ciò che è bello Ogni anno, sei la luce della casa”, ha scritto in arabo su Instagram il principe ereditario Hussein, aggiungendo, in inglese “Sempre grato per il tuo amore e il tuo sostegno infinito. Buonalla mia amata mamma!” “Per sempre grato per il vostro amore e il vostro infinito supporto.