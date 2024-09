Jannik Sinner perché il 7-5 con Medvedev lo fa tremare | cosa nascondono questi numeri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancora loro, l'uno di fronte all'altro per il tredicesimo duello rusticano su un campo da tennis, il terzo nei quattro major del 2024. Sono sempre guerre stellari quando in città si sfidanoe Daniil, amici poco e rivali sempre: 23 anni il ragazzo di Sesto Pusteria, segno zodiacale Leone; 28 il robot venuto da Mosca, un Acquario. In bacheca hanno già parecchie storie e uno slam da lucidare: l'Open d'Australia, la coppa d'argento dell'US Open il gelido Daniil. Un tipo che sa bene come si arriva in finale sul cemento dell'Arthur Ashe Arena visto che ne conta giá tre con la clamorosa vittoria ottenuta nel 2021. Allorché fece piangere non di gioia, ma di rabbia King Nole Djokovic, il gigante serbo che quell'anno mancó il Grande Slam- la vittoria nello stesso anno in tutti e quattro i major, roba da Rod Laver - per opera di