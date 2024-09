Italia due nuovi casi di Dengue | al via la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha reso noto che sono stati segnalati duedia Trieste, uno dei quali è stato già confermato mentre l’altro è ancora in fase di accertamento. Entrambi iriguardano persone recentemente rientrate da un viaggio in una delle zone endemiche per la malattia.Leggi anche: Virus Oropouche, quattroin: che cos’è, quali sono i sintomi della “febbre del bradipo” In risposta a questi eventi, Asugi ha attivato prontamente il Piano regionale 2024-2025 per la Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi. È stato già effettuato un sopralluogo nella zona di residenza dei pazienti, e sono stati attivati i protocolli nazionali e internazionali per limitare la diffusione della