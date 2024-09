Il ritorno di Alfieri | Mi rimetto in gioco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vincenzoè tornato ieri al "Tubaldi": non sarà stata un’accoglienza da figliol prodigo ma poco ci manca. La società ha voluto fortemente il 22enne centrocampista campano di cui sono state apprezzate le doti tecniche e caratteriali, e il ragazzo ha accettato di scendere in D per diverse motivazioni, in primis per il feeling speciale che si era creato nella Recanatese nella memorabile stagione 2022-23: "Anzitutto – ci dice –, mi devo rimettere in. L’anno scorso (trascorso tra Benevento e Renate ndr) è stato professionalmente difficile con qualche problema fisico che ora ho superato. Avevo delle remore a scendere di categoria e ho fatto questa scelta esclusivamente perché si trattava di Recanati".