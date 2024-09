Il Panathlon International Area Lazio premia la InTeam Latina | Orgoglio per il territorio pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il 7 settembre a Roma, presso la Sala Riunioni del CONI, si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Fair Play 2024, assegnati dall’14del. Tra iti spicca l’associazione sportivadi, protagonista di un’importante impresa sportiva e sociale. Un successo storico per lo sport inclusivo L’, attiva dal 2020, ha raggiunto un traguardo storico diventando Campione d’Italia Fisdir nella categoria C21, dedicata agli atleti con Sindrome di Down, un anno dopo la sua prima partecipazione in cui si era classificata ultima. Guidata da Alessia Montemurro e Valentina Ruggieri, l’associazione ha superato ogni aspettativa, diventando la prima squadra della provincia dia partecipare a questa competizione.