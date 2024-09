Il Museo del Compito riapre con nuovi progetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo la pausa agostana, ha riaperto i battenti al pubblico ilarcheologico del"Don Giorgio Franchini". Fino a tutto il mese di dicembre sarà possibile effettuare visite mattutine tutti i venerdì dalle 9 alle 12, e il sabato, la domenica e i giorni festivi l’apertura al pubblico sarà pomeridiana, dalle 14 alle 18. In questi orari sarà disponibile un’archeologa che accompagnerà il pubblico per una visita guidata alle sezioni dele in particolare la sezione preromana, arricchita dagli scavi della bretella con tomba principesca del VII a.C. che rappresenta la novità degli ultimi anni e che merita una visita dedicata. L’ingresso è sempre libero e gratuito. Ildelè stato aperto nel 1998 nei locali dell’ex scuola elementare. All’interno ci sono tanti reperti raccolti nella zona tutt’intorno, preziosa dal punto di vista archeologico.