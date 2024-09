Il magistrato Cascone | Da Novi alla tentata strage Violenze fuori da ogni schema Ma un recupero è possibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il ricordo di Ciro, ex procuratore per i minorenni di Milano,con alle spalle vent’anni di esperienza nella giustizia minorile, torna a un caso seguito in passato, quando un ragazzo tentò di uccidere i genitori, per fortuna senza riuscirci. Agì dopo una festa di compleanno, senza alcun movente, con inquietanti analogie con lafamiliare di Paderno Dugnano. Quali considerazioni si possono fare sul triplice omicidio? "Quando l’ho saputo sono rimasto attonito, sbigottito. Sono episodi che escono dalogico, che non si possono incasellare. Non si può neanche parlare di un generico malessere dei giovani, perché ho toccato con mano, con la mia esperienza di, che anche la più grave situazione di disagio può portare ad azioni violente ma non di questo tenore".