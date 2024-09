I migliori oli del Veneto scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un territorio che vanta una tradizione olivicola antica, che risale all’epoca preromana come testimoniano i reperti ritrovati sulle sponde del lago. A salvare questa tradizione, che rischiava di scomparire completamente, furono i monaci dei tanti monasteri sparsi tra il Garda e la pedemontana veneta. In epoca medievale l’olio ebbe un ruolo sociale ed economico talmente importante da essere utilizzato come moneta corrente per pagare decime e canoni d’affitto, mentre nel Cinquecento il Benaco divenne il centro di produzione dell’olio di oliva per tutta l’alta Italia. Le caratteristiche delolivicolo Tra le regioni lacustri del nord est d’Italia che producono olive e olio, di certo ilè quello a valenza economica più significativa: oltre 5.000 infatti sono gli ettari di oliveto messi a dimora e una quarantina i frantoi attivi.