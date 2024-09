Golf squadre fatte per la President Cup 2024 | in Canada gli Usa sfidano l’International Team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024)per las Cup, in programma con la sua quindicesima edizione dal 26 al 29 settembre in, sul percorso del Royal MontrealClub del Quebec. IlUsa sfiderà, che prevede rivali da tutto il resto del mondo esclusi ovviamente i giocatori europei che prendono parte invece alla Ryder Cup. Gli Stati Uniti, guidati da Jim Furyk, schierano il numero uno al mondo Scottie Scheffler, dominatore assoluto del green e fresco vincitore alle Olimpiadi, e poi Xander Schauffele, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Patrick Cantlay e Sahith Theegala. In più, le seguenti wild card: Sam Burns, Russell Henley, Brian Harman, Max Homa, Tony Finau e Keegan Bradley.