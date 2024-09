Frattesi | Roma? Non c’era niente! All’Inter competitors niente male

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha parlato delle voci di mercato che in estate lo hanno avvicinato alla. Poi il centrocampista dell’Inter guarda pure in casa nerazzurra. Le sue parole su Rai Sport. MERCATO E ASPETTATIVE – Oltre a parlare della Nazionale azzurra, Davideha risposto a qualche domanda pure sull’interesse dellain estate e sul suo futuro: «No! Ero divertito per le voci, ma non. Con i giovani bisogna essere la pazienza anche nei top team anche se non è facile. Ma ho visto che De Rossi ha fatto giocare Pisilli e spero si vada in questa direzione. Magari farlo esordire subito poi potrà magari crescere. Aspettative con l’Inter? Dare di più sempre perché si può sempre migliorare, bisognerà fare uno step in avanti. Inon sono, quindi devo sudare per salire in alto nelle gerarchie.