Firenze spaccano l' auto e rubano una protesi | Ora mio marito non può camminare Aiutateci

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - E' stato un risveglio bruttissimo, quello di domenica, per una coppia di turisti che vengono dalla Svizzera e, dopo un viaggio lungo lo Stivale, si sono fermati a. Durante la notte tra sabato e domenica, i ladri hanno infranto il finestrino del loro veicolo e hanno portato via ladelsenza una gamba. A raccontare quanto accaduto gli stessi turisti tramite il gruppo Facebook Traffico. La coppia è stata in Italia per tre settimane, Pescara, Rodi, Vieste, Matera, un tour attraverso la Calabria per poi fare tappa ae rientrare in Svizzera. "Abbiamo concluso il nostro viaggio in modo abbastanza traumatico. "Ci hanno portato via tutto, anche il sacchetto dei panni sporchi e le cipolle di Tropea. Imbarazzante.