Fiere | a Parma tutto pronto per il Salone del Camper cresce turismo open air

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il settore delair sta vivendo una stagione 2024 davvero promettente, secondo quanto emerge dalla quarta edizione dell'Osservatorio delOutdoor, condotto da Human Company in collaborazione con Thrends, che stima in 56,5 milioni le presenze in questi mesi estivi (da giugno a settembre), con il mercato estero che gioca un ruolo sempre più cruciale: si prevede infatti la miglior performance dal 2017, con circa 30 milioni di presenze (pari al 53% del totale). Questo dato ancora una volta conferma l'enorme attrattiva che le bellezze naturali, culturali e artistiche dell'Italia esercitano sui turisti stranieri, in particolare quelli provenienti da mercati europei chiave per ilall'aperto, come l'area Dach e il Benelux.