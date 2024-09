È morta improvvisamente Lutto nella musica la famosa cantante non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La scenale è inper la scomparsa di una grande interprete. La donna aveva 52 anni ed è deceduta in “circostanze improvvise e tragiche” venerdì 30 agosto, come annunciato dalla band sui social. I compagni di gruppo, Jim Baron, Chris Todd, Tim Davies e Matt Klose, hanno espresso il loro profondo dolore in un toccante messaggio: “Siamo devastati nell’annunciare la notizia incredibile e scioccante che la nostra bellissima amica èin circostanze improvvise e tragiche”. >> “Ho un cancro raro e molto aggressivo”.sotto choc dopo l’annuncio improvviso dell’artista E ancora: “È successo venerdì pomeriggio 30 agosto. Non riusciamo a credere nemmeno noi stessi la notizia e sappiamo che sarà lo stesso per tutti voi”.