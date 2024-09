Dopo tre anni il colonnello lascia il comando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arrivi e partenze alla caserma Alessi. Il comandante provinciale dei carabinieri, ilMarco Piras (nella foto),tredi servizio in Valtellina è in procinto di ricoprire l’analogo incarico a Cuneo: dal 10 settembre gli succederà ilGiuseppe Bivona, proveniente da Roma. "Trebellissimi – assicura – in una terra ospitale, seria, che mi ha dato grandi emozioni. Ho iniziato alla fine della pandemia e la prima sfida è stata riportare le attività dell’Arma a un contesto di normalità ed efficacia".