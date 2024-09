Dopo il caso Sangiuliano Meloni fa team building con i vertici di Fdi | Stiamo facendo la storia errori e passi falsi non sono consentiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Devono essere i giorni di Giuseppe Garibaldi sul blocco degli appunti della presidente del Consiglio Giorgia, per mala sorta proprio gli stessi giorni in cui si deve occupare dell’imbarazzo provocato al governo dal suo ministro della Cultura e da una sua consulente mancata diventata spina nel fianco a ritmo social. All’inizio della settimana la premier si era vantata per il fatto che non “c’erano mai stati tanti occupati dai tempi di Garibaldi” (che tra l’altro non fece né il capo di governo né il ministro del Lavoro), oggi invece presiede l’esecutivo del suo partito e fa risuonare un vecchio motto attribuito all’Eroe dei due mondi. Non è proprio “qui si fa l’Italia o si muore” ma la parafrasi ci si avvicina: “Noila– dice aidi Fratelli d’Italia – e dobbiamo esserne tutti consapevoli.