Discarica sicura solo per residenti e videosorvegliata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024), ammodernata,e accessibileaidi Bresso. La piattaforma ecologica comunale, o Centro di raccolta, di via Papa Giovanni XXIII 97 è stata completamente riqualificata da un intenso restyling di manutenzione sia dal punto di vista della struttura, visto che è posta accanto alla sponda sinistra del fiume Seveso, sia da quello della sicurezza. Nei fatti, per prima cosa, il piazzale interno è stato rifatto, con la messa a norma e con il ripristino dei servizi ambientali sottostanti, come gli impianti elettrici, la rete idrica e le condotte fognarie: i lavori sono stati eseguiti in conformità con le linee guida dei vari enti coinvolti.