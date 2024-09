Depay potrebbe lasciare l’Europa | spunta una possibilità Inter mai alla finestra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Memphisè ancora senza squadra dopo essersi svincolato dall’Atlético Madrid nell’estate del 2024: una certezza è che l’olandese non approderà all’. IL PUNTO – Memphisnon sarà un nuovo calciatore dell’. L’attaccante olandese si è liberato dall’Atlético Madrid nel 2024, ma non ha ancora deciso in quale squadra approdare in questa stagione. Dopo una buona prestazione complessiva agli Europei, si sono intensificate le voci in merito a una possibile permanenza dell’ex Lione nel nostro continente, ma adesso il discorso sembra essere diverso. In particolare, a farsi sempre più concreta è l’opzione che porterebbe il classe 1994 in Brasile.approdare in Brasile:mai nel mirino! LO SCENARIO –, come riferito da UOL Sport, sarebbe nell’orbita del Corinthians per un possibile ingaggio da parte della squadra carioca a parametro zero.