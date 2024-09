Concerti sport mercatini Una festa lunga un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dai 50 anni della biblioteca all’inaugurazione della chiesa di Cascina Graziosa dopo un lungo restauro, Carugate inper unfra spettacoli, laboratori,e la scalata all’Albero della Cuccagna. Sabato scatta lacavalcata della patronale fra intrattenimento, impegno e cultura che terrà compagnia alle famiglie fino al 30 ottobre. Il programma del Comune è arricchito dalle iniziative del no-profit di casa, gruppi e associazioni che spaziano in tanti campi, dalla riflessione di apertura (7 settembre all’auditorium Bcc in via don Bosco alle 10) sull’importanza del mondo cooperativo, ad “Amare è lasciarsi andare”, una serata dedicata agli adolescenti con lo scrittore e docente Marco Erba aperta a tutta la comunità (18 settembre al Cine teatro don Bosco in via Pio XI, 36).