Chi è Federica Corsini la moglie del Ministro Sangiuliano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è ladeldella Cultura, Gennaro. La giornalista ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori: nata a Nettuno, in provincia di Roma, lavora in Rai dal 1997 in veste di giornalista. Chi èClasse 1969, della vita dinon sappiamo molto: si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Architettura e il design è una sua grande passione. Tuttavia, nonostante la formazione, ha scelto di seguire la strada del giornalismo, la sua “vocazione”. Al 1997 risale il suo debutto in Rai, come conduttrice di una trasmissione musicale: ha lavorato, infatti, anche nelle organizzazioni dei grandi eventi. Il suo percorso da giornalista inizia proprio qui, sostenuta da Giovanni Minoli, stando alle informazioni reperite.