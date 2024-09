Casale cerca il rilancio | Con Italiano per tornare quello di due anni fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il centrale a lungo atteso ha gli occhi pieni di speranza e la voglia di rilanciarsi di Nicolò. "Una carriera in ascesa": lo dipinge così il responsabile dell’area tecnica Sartori, che manco sperava più di portarlo a Bologna: "Una volta approdato alla Lazio pensavamo fosse fuori portata – spiega –. Lo avevamo sondato a inizio estate. Poi, nelle ultime curve, ci hanno chiamato dicendo che si poteva fare. E lo abbiamo fatto". E’ lui il sostituto di Riccardo Calafiori, calciatore a caccia di, come lo fu la rivelazione della scorsa stagione ceduta all’Arsenal. "Riccardo per problemi d’infortuni. Io diciamo invece, che dopo una carriera in ascesa, lo scorso anno, ho avuto la prima battuta d’arresto: Spalletti mi chiamò in nazionale a inizio stagione, poi ho avuto difficoltà – racconta–.